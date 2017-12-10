ЛАГ не согласовала санкции против США из-за Иерусалима

Министры иностранных дел стран, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ), не сумели договориться о введении санкций в отношении США из-за решения американского лидера Дональда Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Associated Press.

9 декабря главы МИД членов ЛАГ собрались в Каире для срочных консультаций из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после решения Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, которое вызвало резкий протест властей Палестины.

Ряд участников консультаций настаивали на введении антиамериканских санкций, однако оказались в меньшинстве. В итоге согласовать санкции так и не удалось.

Ожидается, что через месяц министры стран, входящих в ЛАГ, встретятся еще раз, чтобы обсудить возможный внеочередной саммит Лиги по вопросу Иерусалима.