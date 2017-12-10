Труппа балета «Нуреев» потребовала освободить Серебренникова

В Большом театре в Москве прошла премьера балета «Нуреев», постановкой которого до своего ареста занимался режиссер Кирилл Серебренников. Как сообщает ТАСС, по завершении показа зрители более 15 минут аплодировали и кричали «браво», занавес после поклона артистов поднимали еще дважды.

Премьеру спектакля посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что не увидел в «Нурееве» ничего провокационного, при этом назвал балет мировым событием: «Есть какие-то моменты спорные, но в целом, наверное, с точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии, это событие, мировое событие».

Члены труппы театра, занятые в спектакле, вышли на поклон в футболках с надписью «Свободу режиссеру» и фотографией Кирилла Серебренникова.

Напомним, Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 млн рублей, которые выделили из госбюджета основанной им «Седьмой студии».