ЛАГ призвала мир признать границы Палестины

Совет Лиги арабских государств призвал к международному признанию Палестины в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

ЛАГ требует от США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, а также требует созыва Совета Безопасности ООН в связи с данным решением американского лидера Дональда Трампа.

Ожидается, что Арабский комитет по продвижению мирной инициативы ближневосточного урегулирования создаст специальную комиссию, которая будет проводить работу с мировым сообществом и различными международными организациями для нивелирования политических последствий от решения президента США.

Напомним, в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства начались столкновения палестинцев с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Иерусалиме.