Треть опрошенных россиян никогда не читали Конституцию

Примерно каждый третий россиянин, принявший участие в опросе «Левада-центра» (37%), никогда не читал Конституцию РФ, сообщает «Интерфакс».

Опрос проводился 24-28 ноября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

27% респондентов заявили, что читали Конституцию, но ничего не помнят из основного закона государства. Еще 25% опрошенных утверждают, что помнят содержание Конституции, но довольно плохо. Положения Конституции хорошо помнят лишь 11% участников опроса.

При этом 66% респондентов знают, что 12 декабря в России отмечается День Конституции. Однако социологи уточняют, что в этом году показатель оказался самым низким с 2010 года, когда он был зафиксирован на уровне 75%.

Сократилось и количество респондентов, которые верят, что российские власти соблюдают Конституцию страны — 32% в этом году против 44% в 2016 году. 40% опрошенных считают, что власти соблюдают Конституцию лишь отчасти, 14% участников опроса вообще не верят в соблюдение основного закона властями.

Напомним, действующая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года на референдуме. Она закрепляет основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина.