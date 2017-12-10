Украину признали самой бедной страной Европы

Украина оказалась лидером рейтинга самых бедных государств Европы, составленного Texty.org.ua.

Эксперты оценили уровень доходов граждан в европейских государствах после уплаты ими налогов. Показатель Украины оказался самым низким — 190 евро.

Второе и третье место занимают Молдавия (216 евро) и Азербайджан (232 евро). В десятку самых бедных стран по доходу населения также вошли Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия.

При этом в Швейцарии уровень дохода после уплаты налогов в среднем составляет 4421 евро, в Исландии и Норвегии — 3440 и 3405 евро соответственно.

В России показатель составил 474 евро.