10 декабря 2017, 10:15
Украину признали самой бедной страной Европы
Украина оказалась лидером рейтинга самых бедных государств Европы, составленного Texty.org.ua.
Эксперты оценили уровень доходов граждан в европейских государствах после уплаты ими налогов. Показатель Украины оказался самым низким — 190 евро.
Второе и третье место занимают Молдавия (216 евро) и Азербайджан (232 евро). В десятку самых бедных стран по доходу населения также вошли Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия.
При этом в Швейцарии уровень дохода после уплаты налогов в среднем составляет 4421 евро, в Исландии и Норвегии — 3440 и 3405 евро соответственно.
В России показатель составил 474 евро.
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