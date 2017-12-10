Минобороны ответило на обвинения Франции в присвоении победы над ИГ

Министерство обороны России прокомментировало заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Россия «присваивает» себе победу над террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии, сообщает РИА Новости.

Напомним, в начале декабря Миобороны России провозгласило полную победу над ИГ в Сирии. Вслед за этим Ле Дриан заявил, что террористов выбили с занятых ими территорий силы международной коалиции: «Я нахожу удивительным то, что Россия присваивает победу над ИГ».

Однако в российском оборонном ведомстве указали: «Все это время международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр эз-Зоре».

Что касается обвинений Ле Дриана в присвоении победы над ИГ, в Минобороны РФ отметили: «По меньшей мере странно слышать от главы внешнеполитического ведомства Франции о каком-то присвоении Россией победы над ИГ. В том, что ИГ сегодня разгромлено в Сирии, заслуга прежде всего сирийского руководства и правительственных войск».