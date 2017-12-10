Сторонники Саакашвили вышли в Киеве на марш против Порошенко

В центре Киева начался марш сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили за импичмент президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Украинская правда».

В парке Шевченко собрались около 1,5 тысяч человек, пишет издание. Ожидается, что в марше примут участие жена Саакашвили Сандра Рулофс, соратник экс-губернатора Одесской области Давид Сакварелидзе, внефракционные депутаты Верховной Рады Украины Юрий Деревянко и Виктор Чумак.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 8 декабря. Его обвиняют в том, что он организовал протестные митинги на деньги экс-президента Украины Виктора Януковича и близкого Януковичу бизнесмена Сергея Курченко.