Саакашвили подал в суд на генпрокурора Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом рассказал телеканалу NewsOne адвокат Саакашвили.

Защитник отметил, что генпрокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия. По всей видимости, речь идет о публикации аудиозаписи, предположительно, разговора бизнесмена Сергея Курченко и Саакашвили, в которой собеседники договариваются о сотрудничестве. Напомним, Саакашвили обвиняют в том, что он организовал протестные митинги на деньги экс-президента Украины Виктора Януковича и Курченко.

8 декабря Саакашвили был задержан. Защита политика обещает добиваться его освобождения.

Между тем в Киеве прошел митинг за объявление импичмента президенту Украины Петру Порошенко, который собрал, по данным полиции, около 2,5 тысяч человек — в первую очередь сторонников Саакашвили.