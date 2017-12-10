Росприроднадзор объяснил неприятный запах в Москве

Источником неприятного запаха в Москве мог стать один из закрытых мусорных полигонов — «Кучино» в Балашихе или «Печатники» в Москве, заявили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.

В ведомстве отметили: «Вероятность сохраняется, что это «Кучино» <...> В Печатниках свалка проверялась. Она в настоящий момент рекультивируется, и есть опасения, что это пошло оттуда». Там также уточнили: «Запах кислой капусты — это меркаптановая группа, это запах гниения отходов».

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что вероятнее всего неприятный запах вызван сероводородом и появился после проведения работ на мусорном полигоне Некрасовка.

Напомним, жалобы от жителей столицы на запах тухлой квашеной капусты начали поступать 8 декабря. Городские службы Москвы до сих пор не смогли выявить его источник.