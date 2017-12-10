«Спартак» разгромил ЦСКА в 20-м туре чемпионата России

Московский футбольный клуб «Спартак» одержал убедительную победу над ЦСКА в дерби в рамках 20-го тура чемпионата России.

Встреча на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Квинси Промес (10-я и 61-я минуты), Марио Пашалич (90+8).

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 37 очками, однако у лидера чемпионата «Локомотива» — 42 очка и один матч в запасе.

В активе ЦСКА — 35 очков и 5-я строчка турнирной таблицы.