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10 декабря 2017, 19:04
«Спартак» футбол ЦСКА

«Спартак» разгромил ЦСКА в 20-м туре чемпионата России

«Спартак»
«Спартак»
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Московский футбольный клуб «Спартак» одержал убедительную победу над ЦСКА в дерби в рамках 20-го тура чемпионата России.

Встреча на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Квинси Промес (10-я и 61-я минуты), Марио Пашалич (90+8).

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 37 очками, однако у лидера чемпионата «Локомотива» — 42 очка и один матч в запасе.

В активе ЦСКА — 35 очков и 5-я строчка турнирной таблицы.

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