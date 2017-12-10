Кандидаты в сборную РФ по тяжелой атлетике сдадут экзамен о допинге

Федерация тяжелой атлетики России будет формировать сборную на основании результатов спортсменов по прохождению теста на знание антидопинговых правил, сообщается на сайте федерации.

В сообщении отмечается: «На основании решения исполкома ФТАР № 7 от 1 ноября 2017 года, для включения состав сборной команды России по тяжелой атлетике, каждый кандидат в сборную команду обязан сдать экзамен на знание антидопинговых правил в личном кабинете на сайте ФТАР».

При этом на сайте федерации имеется возможность предварительно пройти обучение в специальном разделе, а также пройти предварительное тестирование по пяти темам.

Зарегистрироваться и сдать экзамен следует до 31 декабря.

Напомним, исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в сентябре на год отстранил сборную России по тяжелой атлетике от международных соревнований за нарушение антидопинговых правил.