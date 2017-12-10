Украинский замминистра назвал целью Киева «раздробить Россию»

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, отвечая на вопросы читателей украинского издания «Главред», что задачей украинских властей является «раздробить Россию на части».

Тука заявил, что «политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины», потому замминистра «хотел бы видеть распад этого государства на отдельные улусы».

При этом Тука выразил убежденность в том, что «говорить, что распад России невозможен, это не понимать реального состояния вещей. В случае некоторых обстоятельств социальных политических и внешних это может случиться».

Закрытие границы между Украиной и Россией в данный момент невозможно, но нужно сокращать экономическую зависимость и проникновение капитала из России, отметил Тука.

Между тем на Украине признают, что экономика страны несет убытки из-за потери российского рынка. Первый вице-премьер Украины, министр экономики Степан Кубив оценил ущерб в 15 млрд долларов.