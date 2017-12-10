Российский конькобежец установил мировой рекорд

Россиянин Денис Юсков установил новый мировой рекорд на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает РБК.

Юсков показал результат 1 минута 41,02 секунды. Прежним рекордсменом являлся американец Шани Дэвис, в 2009 году преодолевший аналогичную дистанцию за 1 минуту 41,04 секунды.

Второе и третье места в забеге заняли голландцы Кун Вервей (1.41,63) и Томас Крол (1.42,63).