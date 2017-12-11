Путин наградил госпремией Людмилу Алексееву

Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также президент присудил госпремию за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Ее получит председатель правления татарстанского фонда помощи детям, больным лейкемией Владимир Вавилов.

Московская Хельсинкская группа — официально региональная общественная организация «Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений» — старейшая из действующих в России правозащитных организаций. Она появилась в 1976 году. Алексеева возглавляет ее с мая 1996 года.

Задача организации — содействие выполнению международно-правовых обязательств России в области прав человека.