В «Ленкоме» началось прощание с Леонидом Броневым

На большой сцене московского театра «Ленком» в 11 часов началось прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым.

Как сообщает РИА Новости, на сцене театра, где Броневой проработал с конца 1980-х, стоит открытый гроб, окруженный венками и алыми гвоздиками. К нему подходят поклонники творчества артиста.

После окончания гражданской панихиды актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Леонид Броневой умер 9 декабря в больнице. Он не дожил нескольких дней до 89-летия.