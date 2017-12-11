Потраченные на санацию «Открытия» миллиарды вернутся в бюджет из ЦБ

Правительство намерено вернуть свой взнос в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), получив его у Центрального банка, под контроль которого летом перешло АСВ. Об этом «Ведомостям» рассказал чиновник в правительстве и источники в ЦБ и АСВ.

Окончательное решение, по словам федерального чиновника, пока не принято. Источники также рассказали, что идут переговоры о сумме, которую правительство может забрать.

Взнос правительства в АСВ пошел на санацию банка «Открытие», Бинбанка и Генбанка. Все три участвовали в госпрограмме докапитализации, получив на эти цели 84,4 млрд рублей. Санация происходила в августе-сентябре, когда АСВ уже находилось под контролем ЦБ.