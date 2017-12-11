Биржа CBOE приостанавливала торги из-за спроса на биткоин

На открытии первых торгов фьючерсами на биткоин на бирже CBOE Global Markets 10 декабря стоимость криптовалюты поднялась на 11% до 16660 долларов.

В течение дня курс биткоина вырос до 18490 долларов, но на конец торгов упал до 15860 долларов. В первые три часа было заключено около тысячи контрактов с фьючерсами.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что биржа была вынуждена из-за высокой волатильности торгов приостановить их на несколько минут. Это позволяется в случае, если колебания цен на контракты превышает 10%.

Сейчас курс биткоина составляет 16572,64 за штуку.

«Из-за высокого трафика на нашем сайте, посетители могут столкнуться с тем, что он работает медленнее, чем обычно, и в какие-то моменты может даже оказаться временно недоступным. Все торговые системы функционируют нормально», — сообщила изданию представитель биржи CBOE.

На следующей недели запустит торги фьючерсами на биткоин еще один крупный биржевой оператор CME Group Inc.

Эксперты ранее отмечали, что сведения о грядущем запуске фьючерсов на биткоин стали причиной взрывообразного роста курса криптовалюты. Они считают этот факт важным этапом, но предупреждают, что новый рынок не защищен от хакерских атак и манипуляционных схем. Биржи биткоинов пока не регулируемы в принципе.

CBOE и CME утверждают, что все пять бирж криптовалют приняли меры для предотвращения отмывания денежных средств.