В Совфеде предложат наказание за привлечение детей к несогласованным акциям

В Совете Федерации началась разработка законопроекта об ответственности организаторов несогласованных акций за призывы к участию в них молодежи. Об этом РБК рассказала спикер палаты Валентина Матвиенко.

По ее словам, проект закона обсуждается пока внутри Совета Федерации. «Нужно время для его доработки, чтобы не возбуждать преждевременных толков, ненужного ажиотажа. Потому что мы готовим не "страшилку" для детей и взрослых, а акт, призванный обеспечить их безопасность и здоровье», — сообщила спикер.

По ее мнению, в дальнейшем этот документ «должен пройти целый ряд общественных площадок» — это обсуждение с ассоциациями родителей, учителями, с Общественной палатой и другими организациями.

«Мы не хотим никого пугать, ничего запрещать и навязывать. Пусть само общество скажет, нужен такой закон, приемлем он в такой форме или нет. И тогда только можно будет выносить на рассмотрение в парламент», — добавила Матвиенко.