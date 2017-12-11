11 декабря 2017, 13:51
Саудовская Аравия снимет 30-летний запрет на кинотеатры
Власти Саудовской Аравии в 2018 году снимут запрет на работу кинотеатров. Он действовал с 1980-х годов. Об этом решении сообщает Associated Press.
Согласно поправкам, которые ввели в законодательство, желающие смогут обращаться за лицензией на открытие кинотеатров.
Не исключено, что первые кинотеатры заработают в Саудовской Аравии уже в марте 2018 года.
Пока не сообщается, будут ли помещения кинотеатров делить для посещения мужчинами и женщинами.
Неизвестен и выбор фильмов - будут ли в кинотеатрах показывать американские или индийские блокбастеры, а также, какой будет цензура.
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