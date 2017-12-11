Саудовская Аравия снимет 30-летний запрет на кинотеатры

Власти Саудовской Аравии в 2018 году снимут запрет на работу кинотеатров. Он действовал с 1980-х годов. Об этом решении сообщает Associated Press.

Согласно поправкам, которые ввели в законодательство, желающие смогут обращаться за лицензией на открытие кинотеатров.

Не исключено, что первые кинотеатры заработают в Саудовской Аравии уже в марте 2018 года.

Пока не сообщается, будут ли помещения кинотеатров делить для посещения мужчинами и женщинами.

Неизвестен и выбор фильмов - будут ли в кинотеатрах показывать американские или индийские блокбастеры, а также, какой будет цензура.