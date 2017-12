Тысячи пользователей скачали поддельный криптокошелек для iOS

В топ приложений на App Store попал клон криптокошелька MyEtherWallet — одного из наиболее популярных сервисов для хранения Ethereum и некоторых других криптовалют, пишет TechCrunch.

На прошлой неделе поддельное приложение с таким же названием поднялось до третьего места в категории «Финансы» App Store.

Создатели оригинального кошелька заявили в твиттере, что не имеют отношения к одноименному приложению.

This is NOT US. We have file reports and emailed and reported. Would appreciate the communities assistance in getting these scamtards out of our lives.



PS: We are #Foss4Lyfe https://t.co/SmI8cqNvxA