Минтранс России допустил возможность полетов в Каир с февраля

Прямые перелеты из Москвы в Каир могут возобновиться в феврале 2018 года. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, передает ТАСС.

По словам Соколова, срок подписания межправительственного протокола по возобновлению авиасообщения «зависит в первую очередь от египетской стороны».

«Мы будем готовы это сделать уже на этой неделе», — добавил министр.

О сроках возобновления перевозок он сказал: «Дам осторожный прогноз: в начале февраля».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин по итогам переговоров с египетским коллегой заявил, что полеты из Москвы в Каир могут возобновиться в ближайшее время. При этом речи о туристических направлениях пока не идет.