Лидер SERB потребовал наказать организаторов показа фильма о Донбассе

Основатель движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) сообщил в соцсетях, что обратился в прокуратуру и полицию с требованием завести уголовное дело на организаторов показа документального фильма «Полет пули» на фестивале «Артдокфест» за разжигание межнациональной розни и ненависти.

Ранее активисты SERB сорвали показ фильма, разлив в зале пахучую жидкость органического происхождения.

Бекетов и еще трое мужчин были задержаны полицией, но уже отпущены. Как сообщил он сам, им грозит административный арест или штраф.