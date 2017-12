Взрыв в Нью-Йорке мог совершить сторонник ИГ

Полиция Нью-Йорка установила личность мужчины, который произвел небольшой взрыв у автобусного терминала в районе Манхэттен. Как сообщил телеканалу MSNBC бывший сотрудник полиции, подрывник, по данным его коллег, возможно, прибыл из Бангладеш и якобы привел в действие взрывное устройство от имени запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ). По информации полицейского, подозреваемому около 25 лет.

При этом корреспондент Fox News привел другие данные, он заявил в эфире, что известно имя подозреваемого.

«Я не хочу называть его сейчас. Главное, что его знает полиция. Это 37-летний мужчина из Бруклина», — сообщил журналист.

По данным издания Neon Nettle, подозреваемый принадлежит к группировке антифашистов.

Как передает CNN со ссылкой на городские власти, в результате взрыва пострадали четыре человека. Ранее сообщалось, что небольшие ранения получил лишь тот, кто совершил подрыв.

В сети появилось видео, предположительно, момента взрыва. На кадрах видно, как по переходу идет группа людей, в какой-то момент около одного из них происходит взрыв. Люди разбегаются, на земле остается лежать один человек.

Exact moment 'pipe bomb,' explodes inside New York City's Port Authority, leaving one person injured; Suspect in custody. pic.twitter.com/AnRcTJDCxu