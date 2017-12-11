Участники беспорядков на Хованском кладбище получили по три года колонии

Щербинский районный суд Москвы вынес приговор пяти участникам массовой драки, произошедшей в мае 2016 года на Хованском кладбище, сообщает РИА Новости.

Суд признал их виновными в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

«Используя в качестве оружия лопаты, камни и другие неустановленные предметы, стали демонстрировать свое превосходство перед находившимися там людьми», — говорится в приговоре.

Все фигуранты получили по три года колонии общего режима.

Как отмечает ТАСС, все они — уроженцы Таджикистана. Это Шоймордан Ахмадов, Ходжикурбон Буриев, Рахмуддин Садурдинов, Джоми Чакалов и Диловар Юнусов.

Срок наказания осужденным будет исчисляться с момента их задержания — с 29 мая 2016 года.

В отношении еще 16 фигурантов дела СК только завершил расследование. Среди них предполагаемые организаторы беспорядков Александр Бочарников и бывший глава подразделения госкомпании «Ритуал» Юрий Чабуев, а также бывший сотрудник полиции Никита Мошенко.

В ходе массовой драки на Хованском кладбище Москвы были убиты три человека.