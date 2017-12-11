Роспотребнадзор нашел причину вони в Москве

Столичное управление Роспотребнадзора установило вещества, вызвавшие неприятный запах в городе, сообщается на сайте ведомства.

На вонь, похожую на запах тухлой квашеной капусты, москвичи начали жаловаться 8 декабря. Различные организации выдвигали свои версии загрязнения — от работ на мусорных полигонах до выброса теплой воды в канализацию.

По версии Роспотребнадзора, причиной появления неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные.

Меркаптаны — легко летучие жидкости с отвратительным запахом. Они добавляются в малых количествах в газ, чтобы можно было почувствовать его утечку.

«Основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, использующие (хранящие) меркаптан в качестве одорантов, объекты энергетики и других отраслей промышленности», — отмечает ведомство.

Роспотребнадзор также сообщает, что превышений предельно допустимых концентраций в ходе проведения 2500 проб воздуха в Москве выявлено не было.

«Пороговые концентрации запахов меркаптанов, ощущаемые человеком, в тысячу раз ниже предельно допустимых концентраций», — добавляет ведомство.

Откуда конкретно могла произойти утечка меркаптанов, установит специальная рабочая группа, созданная правительством Москвы.