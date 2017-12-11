Михалков переизбран главой Союза кинематографистов России

Союза кинематографистов России переизбрал своего председателя — пост сохранил режиссер Никита Михалков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Голосование проходило на съезде союза в московском Доме кино. На съезде, как сообщает ТАСС, присутствовали 278 делегатов. За Михалкова проголосовали 270 из них, против — пятеро.

Двое воздержались, среди них и сам Михалков.

Один человек проголосовал за актера Виктора Балабанова, который при выдвижении заявил, что «сыграл 126 ролей в кино». Зал его освистал.

«Сегодняшнее решение — это знак стабильности союза. Надеюсь, что та стабильность, которую демонстрирует наш союз, будет предтечей стабильности в нашей стране», — заявил Михалков.

Он занимает эту должность с 1998 года.