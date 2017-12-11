«Нелюбовь» Звягинцева поборется за «Золотой глобус»

В список номинантов на престижную американскую премию попал фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева. Об этом сообщает Deadline.

Российская картина поборется за награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Также этой категории представлены работы: «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио из Чили, «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «На пределе» немецкого режиссера Фатиха Акина и «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда.

«Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы, которая выделяет лучшие кино- и телефильмы.

75-я церемония вручения наград «Золотой глобус» состоится 7 января 2018 года.