11 декабря 2017, 18:23
«Нелюбовь» Звягинцева поборется за «Золотой глобус»
В список номинантов на престижную американскую премию попал фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева. Об этом сообщает Deadline.
Российская картина поборется за награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Также этой категории представлены работы: «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио из Чили, «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «На пределе» немецкого режиссера Фатиха Акина и «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда.
«Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы, которая выделяет лучшие кино- и телефильмы.
75-я церемония вручения наград «Золотой глобус» состоится 7 января 2018 года.
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