Большинство российских спортсменов заявили о желании участвовать в зимних Играх

Большинство членов российской сборной по зимним видам спорта выразили желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая, передает «Интерфакс».

Россияне, допущенные до Игр, будут выступать под нейтральным флагом. Кроме того, при награждении не будет звучать гимн России. Такое решение МОК принял из-за допинговой программы на Играх в Сочи. В ноябре Международный олимпийский комитет лишил Россию 11 наград сочинской Олимпиады — четырех золотых, шести серебряных и одной бронзовой из-за допинга.

«Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», — заявила Великая.