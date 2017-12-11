Запуск военного спутника с Плесецка перенесли на 2018 год

Запуск с космодрома Плесецк ракеты «Союз 2.1в» с военным спутником на борту перенесен на 2018 год. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в отрасли.

Изначально ракету планировалось отправить на орбиту 27 декабря.

Предыдущие два пуска «Союза-2» с Плесецка состоялись 25 мая и 23 июня 2017 года. Они вывели спутники Минобороны.

Источник агентства не уточнил, из-за чего был отложен нынешний пуск.