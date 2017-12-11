11 декабря 2017, 17:05
Полиция задержала подозреваемого во взрыве бомбы на Манхеттене
Полиция Нью-Йорка официально подтвердила задержание раненного мужчины, которого подозревают в том, что он привел в действие некое взрывное устройство в районе Манхеттен.
В твиттере полиция сообщает, что задержанный был единственным пострадавшим от взрыва возле метро на пересечении 42-й улицы и Восьмой авеню.
Пока полиция призывает объезжать этот район.
Ранее сообщалось, что в связи со взрывом эвакуированы три линии городского метро.
Взрыв прогремел у крупнейшего в городе автовокзала.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое