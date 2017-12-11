Полиция задержала подозреваемого во взрыве бомбы на Манхеттене

Полиция Нью-Йорка официально подтвердила задержание раненного мужчины, которого подозревают в том, что он привел в действие некое взрывное устройство в районе Манхеттен.

В твиттере полиция сообщает, что задержанный был единственным пострадавшим от взрыва возле метро на пересечении 42-й улицы и Восьмой авеню.

Пока полиция призывает объезжать этот район.

Ранее сообщалось, что в связи со взрывом эвакуированы три линии городского метро.

Взрыв прогремел у крупнейшего в городе автовокзала.