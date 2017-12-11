Зарплату чиновников повысили впервые за 4 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении на 4% с 1 января 2018 года зарплаты госслужащим и работникам бюджетных учреждений. Документ был подписан 6 декабря и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Минфине повышение объяснили инфляцией, которая по прогнозам ведомства составит в 2017 году не более 2,6%.

Кроме того, заплаты повысят сотрудникам учреждений, находящихся на военной службе.

Последний раз выплаты чиновникам повышали в 2013 году на 5,5%. Депутатам и сенаторам – в 2014 году.

Повышение зарплат не коснется высших чиновников. В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин уменьшил им выплаты на 10% до 31 декабря 2018 года. Его указ касается главы государства, премьер-министра, вице-премьеров, министров, генерального прокурора, главы Следственного комитета, руководителя ЦИК, а также сотрудников администрации Кремля, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства.