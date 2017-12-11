Мадуро отстранил главные оппозиционные партии от участия в президентских выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что крупнейшие в стране оппозиционные партии не будут допущены к президентским выборам в 2018 году, так как бойкотировали выборы глав муниципалитетов 10 декабря. Об этом сообщат Reuters.

По словам Мадуро, на воскресных выборах мэров 335-ти городов правящая соцпартия получила, по меньшей мере, 90% мандатов. Также члены партии возглавят 23 из 24 региональных столиц.

Три крупнейшие оппозиционные партии «Народная воля», «Справедливость превыше всего» и «Демократическое действие» бойкотировали выборы, назначенные Конституционным собранием, которое они не признают.

«Партии, которые не принимали участие в сегодняшнем голосовании и призывали к бойкоту выборов, не могут больше в них участвовать, это критерий Конституционного собрания, и я как глава государства его поддерживаю», — заявил Мадуро своим сторонникам.

С весны в Венесуэле продолжается острый политический кризис. В мае Мадуро созвал Конституционное собрание, заменившее распущенный им парламент. Оппозиция, занимавшая в парламенте большинство, назвала это переворотом. США и соседи Венесуэлы по региону ввели против страны санкции. В многочисленных столкновениях протестующих с силовиками погибли сотни человек.