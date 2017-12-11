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11 декабря 2017, 10:43
археология Венесуэла

Петроглифы Венесуэлы впервые нанесены на карты

Dr. Philip Riris

Исследователи из Университетского колледжа Лондона тщательно изучили и картографировали недавно открытые наскальные рисунки, которые были обнаружены на островах реки Ориноко в западной части Венесуэлы. Выгравированные изображения животных, людей и абстрактные символы имеют возраст до 2000 лет. Благодаря исторически низкому уровню реки Ориноко число открытых петроглифов увеличилось.

 
Фото: Dr. Philip Riris

Исследователи обнаружили восемь групп наскальных изображений на пяти островах. Размеры некоторых из них огромны. Одна каменная стена украшена 93 петроглифами на площади более трехсот квадратных метров. На другой скале изображена рогатая змея длиной 30 метров. Петроглифы островов Ориноко стали одним из самых крупных собраний наскального искусства, когда-либо найденных в любой точке мира.

Часть скал, содержащих вырезанные рисунки, были недоступны для людей, поэтому исследователи использовали беспилотные летательные аппараты, снабженные видеокамерами, чтобы до них добраться. Каждый петроглиф был сфотографирован, а их размеры и расположение зафиксированы с помощью методов фотограмметрии. Также ученые исследовали археологический и культурный контекст петроглифов, сопоставляя их с изображениями, известными у других культур Южной Америки.

Филипп Ририс (Philip Riris) из Института археологии Университетского колледжа Лондона говорит, что представленные на рисунках островов Ориноко мотивы демонстрируют сходство с рядом других групп петроглифов в этом регионе, а также в Бразилии, Колумбии и многих других местах. Работа ученых стала первым углубленным исследованем, которое показало масштабы и глубину культурных связей между районами северной части Южной Америки в доколумбовы и колониальные времена.

Результаты исследований были опубликованы в журнале Antiquity.

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