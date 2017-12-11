Растения в первую очередь защищают от вредителей свои цветки

Новое исследование показало, что растение при нападении вредителей отдают приоритет защите цветов, а не листьев. А при одновременном нападении тли, гусениц и бактерий, защищаются в первую очередь от гусениц.

Растения обороняются от вредителей в первую очередь с помощью «химического оружия». Они усиливают выработку веществ, которые делают их менее пригодными в пищу. Как было установлено в работе 2015 года, характерный резкий вкус таких растений, как хрен, редька и горчица, возник вследствие длительного противостояния растений из семейства крестоцветных и гусениц из семейства белянок, в ходе которого растения вырабатывали всё новые и новые варианты глюкозинолатов – веществ, ядовитых для насекомых, а гусеницы постепенно приобретали к ним устойчивость.

В нынешнем исследовании энтомологи и биохимики из Университета имени Франсуа Рабле в городе Тур, Института химической экологии Общества Макса Планка, и Университета Вагенингена решили рассмотреть случаи, когда растения подвергаются атаке сразу нескольких вредителей. В экспериментах они использовали черную горчицу (Brassica nigra), на которую высаживали десант тлей, гусениц и патогенных бактерий. При этом ученые определяли концентрацию фитогормонов жасмонатов в разных частях растения. Среди многочисленных функций жасмонатов есть и защита от растительноядных насекомых. Они активируют ряд генов, ответственных за выработку вредных для насекомых веществ. Как оказалось, содержание жасмонатов было выше в цветах, чем в листьях, значит, усилия растения направлены в первую очередь на сохранения цветов – репродуктивных органов. При одновременном поражении гусеницами и тлей, растение оказывалось более защищенным от гусениц.

Об итогах работы рассказывает статья в журнале New Phytologist.