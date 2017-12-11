В Египте нашли две гробницы времен XVIII династии

В Египте, в городе Луксор, были найдены еще две древние гробницы. Находка была сделана на кладбище, расположенном на западном берегу Нила, где в древности располагались захоронения египетской знати. Возраст гробниц около 3500 тысяч лет, они относятся к правлению XVIII династии фараонов, которую иногда называют династией Тутмосидов, так как в нее входят все четыре фараона, носившие имя Тутмос. К временам этой династии относятся многие знаменитые постройки, включая храм Амона в Луксоре, Карнакский храм, ступенчатый храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахари.

Министерство древностей Египта сообщает, что одна из найденных гробниц имеет внутренний двор, облицованный глинобитными кирпичами, и содержит шестиметровый подземный коридор, ведущий к четырем боковым камерам. Внутри были найдены обломки деревянных саркофагов. Настенные надписи и рисунки указывают, что захоронение относятся к эпохе между царствованиями Аменхотепа II и Тутмоса IV.

Во второй гробнице пять дверей ведут в прямоугольный зал, где содержатся два погребения – в северной и южной его частях. В ней найдены так называемые «погребальные конусы» (funerary cones) – небольшие конические предметы из обожженной глины, которые археологи находят во многих фиванских гробницах, но не обнаруживают в захоронениях в других частях страны. Предназначение и символика таких конусов остаются неясными. Они известны со времен XI династии. Изначально «погребальные конусы» не содержали надписей и изображений, но в эпоху Нового царства на них стали писать имя и титул погребенного, а также краткие тексты молитв. Также в гробнице были найдены раскрашенные погребальные маски, глиняные сосуды, около 450 статуэток и мумия одного из погребенных. Картуш на потолке гробницы сообщает, что она сооружена при правлении Тутмоса I.