Путин не поддержал решение Трампа по Иерусалиму

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

По мнению Путина, это контрпродуктивный шаг, сообщает РИА Новости.

«Разрешение палестино-израильского конфликта требует долгосрочных и справедливых договоренностей, отвечающих интересам всех сторон, любые шаги, предвосхищающие это, являются контрпродуктивными», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия полностью поддерживает все решения Совбеза ООН по палестино-израильскому урегулированию.

«Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами. Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт», — добавил глава государства.