Путин прибыл в Сирию и приказал начать вывод войск

Президент России Владимир Путин прибыл в Сирию. Он посетил военную авиабазу Хмеймим, где базируются силы ВКС РФ, и приказал начать выводить российский контингент из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

На авиабазе Путина встретили глава страны Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировки Сергей Суровикин.

Президент не озвучил, сколько военных вернется в РФ, отметив, что это будет значительная часть контингента

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее начало процесса национального урегулирования в Сирии. По его словам. достижению этой цели «способствует успешное продвижение астанинского процесса и инициативы созыва конгресса сирийского национального диалога».