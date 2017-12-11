Путин заявил о готовности возобновить полеты в Египет

Президент России Владимир Путин провел переговоры в Египте с президентом этой страны Абдельфаттахом Ас-Сиси, сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам переговоров, как сообщает ТАСС, Путин заявил, что Россия в целом готова к возобновлению авиасообщения с Египтом.

«Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Потребуется подписание соответствующего межправительственного протокола, будем стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время», — сказал российский президент.

Он добавил, что «после страшной трагедии в небе над Синаем в октябре 2015 года прямое воздушное сообщение между нашими странами было приостановлено. За это время египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах», отмечает РИА Новости.

Между тем, источник «Ведомостей», близкий к одной из авиакомпаний, сообщил, что пока речь идет только о полетах в Каир, «основные курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх пока не прошли аттестацию по мерам авиационной безопасности».