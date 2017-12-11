Матвиенко предложила оставлять больше денег в регионах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что следует оставлять больше налоговых сборов в регионах, чтобы снизить их зависимость от федерального центра. Об этом она рассказала РБК.

«Мы настаивали и настаиваем на том, чтобы изменить концепцию межбюджетных отношений, имея в виду также более справедливое перераспределение налоговых доходов между федеральным центром и субъектами Федерации», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что в правительстве и Минфине есть «понимание того, что это надо делать».

«Нельзя ставить субъекты в абсолютную зависимость от федерального центра: распределение всех доходов в стране должно быть сбалансированным», — добавила спикер.

Матвиенко отметила, что сейчас обсуждение перераспределения доходов идет в закрытом режиме, поэтому конкретных предложений она привести не может.

Ранее в Минфине заявляли, что доходы федерального центра и собственные доходы регионов «практически равны». Кроме того, в министерстве отмечали, что федеральный бюджет направляет регионам «значительные ресурсы» в виде дотаций, субсидий и субвенций.