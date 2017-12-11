Подрывник из Нью-Йорка рассказал о мотивах своего поступка

Выходец из Бангладеш Акаед Улла, пытавшийся устроить взрыв в Нью-Йорке, рассказал, что хотел отомстить за военные действия США против мусульман. Об этом сообщил источник газеты The New York Post.

«Они бомбили в моей стране, и я хотел нанести ущерб здесь», — приводит собеседник издания слова террориста.

По данным источника, 27-летний Улла работал водителем такси в Нью-Йорке, однако срок его лицензии уже истек.

Взрыв небольшой мощности произошел сегодня в переходе у автовокзала на Манхэттене. Ранения получил сам террорист, легкие травмы также получили еще четыре человека.

Власти города назвали произошедшее попыткой теракта: предполагается, что взрывное устройство сработало не так, как планировалось.

На теле Уллы, по данным источника, было найдено самодельное взрывное устройство низкого качества, которое он «сознательно привел в действие».