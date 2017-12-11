Родченкова заочно обвинили в незаконном обороте сильнодействующих веществ

Следственный комитет заочно предъявил обвинения бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории, информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Родченкову предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи УК «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере».

Помимо этого, в отношении Родченкова ведутся дела по другим статьям, включая «Злоупотребление должностными полномочиями». По ней Басманный суд Москвы заочно арестовал функционера.

Показания Родченкова легли в основу расследования комиссий WADA и МОК, выявивших систематическое использование допинга российскими спортсменами. Это стало причиной недопуска до Олимпиады в Рио российских легкоатлетов, а также аннулирования 11-ти сочинских медалей, завоеванных россиянами. Кроме того, на Играх в Южной Корее в феврале 2018 года сборная РФ будет выступать под олимпийским флагом.