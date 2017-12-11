СК завел дело после смерти избитой в Красноярске школьницы

Главное следственное управление СК по Красноярскому краю по факту смерти ученицы школы в Красноярске возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, 23 октября два восьмиклассницы и одна девятиклассница избили 14-летнюю школьницу в ходе конфликта, сложившегося из-за личных неприязненных отношений. После этого девочка несколько дней жаловалась на головные боли. 28 ноября ей резко стало хуже, ее госпитализировали. В больнице школьница впала в кому и в начале декабря умерла.

В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. СК сообщает, что в ходе следствия также будет дана оценка действиям нейрохирургов, проводивших в октябре операцию школьнице.

В сообщении ведомства указывается, что причиной смерти 14-летней девочки могут быть последствия заболевания, по поводу которого она была прооперирована в октябре 2017 года.