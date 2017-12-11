«Дочка» сколковского резидента привлекла $ 6 млн на лекарство от лейкоза

Инвестиции в размере $6 млн пойдут на проведение I фазы клинических исследований лекарства OT-82, предназначенного для лечения резистентных форм острых лейкозов. Эту сумму привлекла американская биотехнологическая компания OncoTartis Inc., которая занимается разработкой нового класса противоопухолевых препаратов, от двух инвесторов: Norma Investments Романа Абрамовича и Pharmstandard International S.A. Виктора Харитонина.

Мировой рынок существующих препаратов для лечения острого и лимфобластных лейкозов оценивается в несколько миллиардов долларов США, и на сегодняшний день по-прежнему существует потребность в разработке и выводе на рынок новых препаратов для лечения этих заболеваний. А разработка «ОнкоТартис» – это не только принципиально новое лекарство, так называемые first-in-class, это создание абсолютно новой платформы для разработки новых классов лекарственных препаратов, – считает Кирилл Каем, Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково».

OncoTartis Inc. является дочерней компанией российской ООО «ОнкоТартис», созданной в 2011 году венчурным фондом «Биопроцесс Кэпитал Венчурс». Научным основателем проекта является всемирно известный ученый Андрей Гудков , старший вице-президент по фундаментальной науке в Roswell Park Cancer Institute (RPCI) – одного из крупнейших раковых центров в США.

ООО «ОнкоТартис» – резидент кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково». В 2011–2016 годах проект получал от «Сколково» грантовую поддержку, а на прошедшем недавно конкурсе Startup Village занял одно из призовых мест. На момент его основания интеллектуальная собственность существовала в виде «ноу-хау» – разработанной методологии идентификации и развития «противотканевых» лекарств и данных о первой серии выделенных соединений с патентоспособной химической структурой. Фонд Биопроцесс Кэпитал Венчурс инвестировал в проект около 300 млн руб. двумя раундами инвестиций.

Предложенный профессором Гудковым метод «фармакологической хирургии» подтвержден в ходе развития проекта и к настоящему моменту позволил не только создать молекулу, селективно убивающую гемопоэтические клетки, но и определить механизм ее действия, подчеркивает Владимир Тезов, Генеральный директор Управляющей Компании Фонда «Биопроцесс Кэпитал Венчурс».

В рамках «двустрановой» бизнес-модели усилиями ООО «ОнкоТартис» и OncoTartis Inc. ведется совместная разработка препарата для рынков РФ и США. По словам Андрея Леонова, Генерального директора ООО «ОнкоТартис», в ходе следующего раунда инвестирования, после открытия IND (получения разрешения на клинические исследования), в нескольких центрах в США будет проведено клиническое исследование с участием пациентов с различными онкологическими заболеваниями крови. «В результате данного исследования мы планируем оценить безопасность нашего лекарственного кандидата, а также получить предварительные результаты о его эффективности в выбранном терапевтическом режиме», – говорит о планах Андрей Леонов.

Кирилл Каем убежден в перспективности разработки: «Сегодня компания, получив хорошие данные в доклинических исследованиях, сосредоточила свои усилия на резистентных формах острых лейкозов. Ожидаемый успех на клинических фазах исследований в будущем позволит расширить использование платформы и выйти на разработку лекарственных препаратов по новым мишеням. Участие инвестора с большими отраслевыми компетенциями подтверждает высокую перспективу платформы».

В свою очередь, Владимир Сакович, управляющий директор, руководитель департамента инвестиций Skolkovo Ventures, отметил, что инвестиционная сделка интересна тем, что в ней участвует не только финансовый инвестор, Millhouse, но и стратегический, «Фармстандарт», и что такая комбинация в синдикате инвесторов обычно приводит к здоровому балансу в проекте между разработкой передовых технологий и их прагматичной коммерциализацией.