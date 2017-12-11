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11 декабря 2017, 16:56
Алексей Навальный Ксения Собчак Первый канал телевидение

Собчак рассказала на Первом канале о фабрикации дел Навального для его отстранения от выборов

Ксения Собчак в эфире Первого канала
Ксения Собчак в эфире Первого канала
фото: скриншот записи программы

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая ранее о намерениях участвовать в президентских выборах, выступила в ток-шоу «Время покажет» на Первом канале.

В программе она заявила, что политик Алексей Навальный «не может участвовать в этих выборах, хотя должен, на мой взгляд, в них участвовать».

«Специально были созданы некие уголовные дела для того, чтобы его не пустить на выборы», — отметила телеведущая.

На комментарий ведущего программы, что это домыслы, Собчак ответила, что «это та реальность, в которой мы живем».

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