11 декабря 2017, 16:56
Собчак рассказала на Первом канале о фабрикации дел Навального для его отстранения от выборов
Телеведущая Ксения Собчак, заявившая ранее о намерениях участвовать в президентских выборах, выступила в ток-шоу «Время покажет» на Первом канале.
В программе она заявила, что политик Алексей Навальный «не может участвовать в этих выборах, хотя должен, на мой взгляд, в них участвовать».
«Специально были созданы некие уголовные дела для того, чтобы его не пустить на выборы», — отметила телеведущая.
На комментарий ведущего программы, что это домыслы, Собчак ответила, что «это та реальность, в которой мы живем».
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