Комиссия Роскосмоса нашла причины аварии запущенной с Восточного ракеты

Аварийная комиссия Роскосмоса сегодня завершила работу по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз», запущенной с космодрома Восточный 28 ноября. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, результаты работы комиссия обнародует 12 декабря.

Аварийная ракета должна была вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и еще 18 малых спутников. Ракета удачно стартовала, но спутники вовремя не отделились и упали в Атлантический океан.

Источник агентства на космодроме сегодня сообщил, что очередной запуск с Восточного будет не ранее февраля.

«Поручено в течение двух недель составить перечень мероприятий для неповторения аналогичной ситуации в будущем, сами мероприятия планируется выполнить до конца января», — сказал собеседник агентства.