Власти Нью-Йорка признали взрыв в переходе попыткой теракта

Взрыв, который произошел сегодня на Манхэттене, был попыткой теракта. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, выступая перед журналистами по поводу случившегося. Выступление транслировала в твиттере полиция города.

Как пишет International Business Times, в ходе пресс-конференции власти заявили, что подрыв самодельного устройства произвел 27-летний выходец из Бангладеш Акаед Улла (Akayed Ullah), приверженец запрещенной в России группировки ИГ.

На протяжении последних семи лет он жил в Бруклине.

Взрыв произошел утром по местному времени в переходе у центрального автовокзала Порт-Аторити.

При взрыве Улла был ранен, его задержали полицейские. Еще четверо человек получили небольшие травмы.

Вокзал, где произошел взрыв, уже открыли для пассажиров.