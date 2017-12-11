Вернувшийся с Маврикия президент ДС-Банка арестован по делу о растрате

Президент лишенного лицензии ДС-Банка Федор Цырульник добровольно вернулся в Россию из Маврикия, где находился с мая 2016 года. На родине он был взят под стражу, сообщает пресс-служба ЦБ.

В мае 2016 году ЦБ лишил ДС-Банк лицензии. За месяц до этого все деньги с корреспондентского счета банка — 585 млн рублей — были выведены. Как считают в СК, эти деньги поступили на счета фирм-однодневок под видом выдачи кредитов.

По подозрению в растрате были арестованы и. о. председателя правления ДС-Банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающий Андрей Кузнецов. В розыск были объявлены президент банка Федор Цырульник и неработающий Виталий Вергизов.

Кроме того, в сентябре 2017 года по тому же обвинению был арестован советник предправления банка Виктор Аверин, работавший ранее в банках «Российский кредит», Нота-Банк, Транснациональный банк и Лефко-Банк.

В ноябре был заключен под стражу безработный Вергизов.

Затем вернулся на родину и был задержан Цырульник.