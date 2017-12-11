«Дочка» «Ростеха» оспорила санкции из-за турбин Siemens в суде ЕС

Дочерняя структура «Ростеха» ООО «ВО "Технопромэкспорт"» обратилось с иском в суд ЕС, требуя отменить решение о санкциях в отношении компании за поставку турбин Siemens в Крым. С аналогичным требованием обратился в суд ЕС глава компании Сергей Топор-Гилка, против которого были введены персональные санкции, следует из официального журнала (.pdf) Совета ЕС.

Санкции были введены 4 августа. Помимо «дочки» «Ростеха» и Топор-Гилки, под них попал глава департамента Минэнерго РФ Евгений Грабчак и ЗАО «Интеравтоматика», которое участвовало в строительстве ТЭС в Крыму.

Истцы заявляют, что нарушение контракта с Siemens еще не установлено российским судом (слушания проходят в арбитраже Москвы). Саму поставку турбин в Крым в компании считают недоказанной.