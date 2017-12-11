Родителям двойняшек выплатят пособие сверх маткапитала только на одного ребенка
При рождении двойни или тройни новое пособие от федеральных властей будет выплачено только на одного ребенка. Об этом заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, передает РИА Новости.
О выплатах на первого ребенка в конце ноября сообщил президент Владимир Путин. Родителям первенцев с 2018 года будут выплачивать примерно по 10,5 тысяч рублей — установленный в регионе прожиточный минимум. Выплата является единовременной и полагается только семьям с низкими доходами.
При рождении двойни или тройни в небогатой семье 10,5 тысяч будут выплачены на первого ребенка, на второго выплата поступит из материнского капитала, сообщил Топилин.
«По двойне и по тройне: как я понимаю, дети одновременно не рождаются… все равно кто-то первый, а кто-то второй. Если мы с вами рассматриваем, что это двойня, то первый получает первое пособие на первого ребенка, а второй — на второго из разных источников», — сообщил министр.
В случае, если рождается тройня, по словам Топилина, в России «есть мера по поддержке [родителей] третьего ребенка, если это регионы, которые находятся с коэффициентом рождаемости ниже двух, это уже 60 регионов».