Михаил Саакашвили назвал себя военнопленным

Бывший губернатор Одесской области, лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил на судебном заседании, что считает себя не задержанным, а военнопленным, передает «Украинская правда».

«Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену. Я считаю себя пленником олигархата Украины и [президента России Владимира] Путина. Я военнопленный. Реально. Потому что они ведут войну против Украины», — сказал политик.

Сегодня Печерский райсуд Киева должен назначить Саакашвили меру пресечения по делу о содействии участникам преступных организаций. Прокуратура обвиняет политика в том, что свои акции протеста он организовывал на деньги беглого олигарха Сергея Курченко, якобы вязанного с ФСБ.

У здания суда собрались сторонники Саакашвили. Их он призвал не устраивать «резких действий».